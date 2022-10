Totti-Ilary, Vittorio Feltri: «Le donne quando ci manderanno al diavolo senza chiederci soldi?»

A parlare del caso dell'anno è anche Vittorio Feltri. Il direttore di Libero da settimane, ormai, commenta anche gli affari di cuore dello showbitz. Dopo aver consigliato a Michelle Hunziker di riprendersi Tomaso Trussardi prova a spiegare la sua idea sul caso Totti-Blasi. Su Novella 2000, Feltri scrive: «Quando impareranno tutte le donne, pur libere e indipendenti, a mandarci al diavolo senza chiederci poi i soldi per fare la spesa?».

Il commento

Anche stavolta Vittorio Feltri parla senza freni, com'è solito fare: «Il negoziato tra Russia e Ucraina pare impossibile, ma anche quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra essere tutt’altro che agevole». Feltri consiglia di «deporre le ostilità, i rancori, le gelosie, la rabbia magari sedimentata nel corso degli anni trascorsi sotto lo stesso tetto, allo scopo di addivenire a un contratto di fine rapporto, se così si può dire, equo e soddisfacente per entrambe le parti».

Scendendo nel dettaglio, Feltri affronta la questione: «Si è detto di una richiesta di Ilary di 20mila euro di mantenimento soltanto per se stessa (oltre quella di 17.500 per i tre ragazzi), richiesta smentita dall’avvocato di lei e che mi era apparsa un ostacolo sulla via del perseguimento di una soluzione. In più non si comprendeva perché la conduttrice televisiva, la quale lavora e guadagna bene, per il fatto di essere stata sposata, dovesse farsi pagare a vita gli alimenti dall’ex coniuge. E infatti, mi dicono, pare non voglia niente per sé, ma a volte ci sono donne che vogliono la parità, però si attaccano strenuamente a certi “privilegi” che non sono sintomo di tutela del genere femminile bensì retaggio di una cultura maschilista da rinnegare con forza, cultura che riteneva la donna soggetto da relegare in casa, impedendole così di lavorare conquistandosi l’indipendenza economica, dalla quale deriva l’emancipazione autentica in tutte le sue forme e declinazioni. Quando impareranno tutte le donne, pur libere e indipendenti, a mandarci al diavolo senza chiederci poi i soldi per fare la spesa?».

L'udienza



Fari puntata sul 14 ottobre, data della prima udienza in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi. In tribunale si affronterà l'argomento della restituzione delle borse della conduttrice, nascoste dall’ex capitano della Roma.