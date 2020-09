Totti, giovane calciatrice si sveglia dal coma dopo aver sentito la sua voce: «Ora vuole incontrarlo»

Dopo 9 mesi di coma, la giovane Ilenia Matilli si è finalmente risvegliata. E il merito è anche di Francesco Totti, che qualche giorno fa le ha inviato un videomessaggio in cui le dice: «Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te». Poche parole, che hanno però smosso qualcosa dentro la giovane calciatrice della Lazio, da sempre tifosa della Roma e grand fan di Totti. Ilenia è ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma dal 15 dicembre 2019, quando con un'amica andò a sbattere contro un albero sulla Braccianese. Ilenia restò gravemente ferita, l'amica purtroppo perse la vita.

Dopo 9 interminabili mesi di coma, i genitori di Ilenia sono riusciti a contattare Totti e - grazie all'allenatore della ragazza Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell'associazione Argos Forze di Polizia - a ricevere un videomessaggio dall'ex capitano giallorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, ora i genitori di Ilenia vogliono regalare a loro figlia il sogno di incontrare Totti: «La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso che non puoi fare a meno, ai suoi occhioni pieni di luce e allegria - hanno dichiarato i genitori della calciatrice - Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando».

Ultimo aggiornamento: 16:27

