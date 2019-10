Ultimo a Parigi, il Psg vince e Verratti posta la foto su Instagram: «Hai portato fortuna»

Ultimo aggiornamento: 13:13

Ieri sera ilha vinto contro il Marsiglia con una doppietta di, ormai ritrovato dopo i problemi all'Inter e la separazione avvenuta in estate. E sugli spalti a Parigi c'era un ospite speciale, il cantante, che a fine match si è fatto immortalare in una foto di gruppo con, che ha postato la foto sul suo profilo Instagram.Il centrocampista della Nazionale, felice per la vittoria, ha elogiato Ultimo come amuleto per il suo PSG: «Hai portato fortuna , sarai sempre il benvenuto a Parigi», ha scritto. «Grazie per tutto amico», la risposta del cantante. Chissà che quella di Ultimo a Parigi non sia la prima di tante visite portafortuna, per una squadra che ha tanti ex "italiani" nelle sue fila: da Verratti allo stesso Icardi, fino a Cavani, Marquinhos e Thiago Silva, per non parlare di Leonardo nello staff dirigenziale.