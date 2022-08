Un bagno al tramonto per Elizabeth Reaser: l'attrice sulla spiaggetta “La Vite” di Amalfi

Che c'è di meglio di un bagno al calar del sole? Lo sa bene Elizabeth Reaser, l'attrice statutitense nota per i ruoli di Rebecca Pope (Ava) nella serie televisiva Grey's Anatomy ed Esme Cullen nell'adattamento cinematografico della saga di Twilight di Stephenie Meyer, che da qualche giorno è in vacanza in Costiera Amalfitana.

E oggi pomeriggio a sorpresa ha fatto la sua apparizione sulla spiaggetta de La Vite alle porte di Amalfi. Un angolo di paradiso a ridosso di un altro arenile passato alla storia per le frequentazioni di Jackie Kennedy, Margareth d'Inghilterra e dell'avvocato Agnelli.

E anche lei come del resto un po' tutti non ha resistito alla tentazione dell'acqua cristallina concedendosi un tuffo al tramonto dopo essere stata ai tavoli del ristorante Zeffiro Sereno coccolata con la discrezione che contraddistingue la famiglia Buonocore.

Qui, dopo aver gustato le specialità di mare, che ogni giorno vengono proposte nel menù del ristorate della spiaggia rigorosamente realizzate con il pescato del giorno, la Rebecca Pope di Grey's Anatomy si è lentamente avviata verso il mare in compagnia di altri tre amici.