Relax a Marina del Cantone per Joel Glazer, patron del Manchester United

Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - È arrivato in bermuda, maglietta e cappellino come un cliente qualsiasi. Invece l'uomo che si è accomodato a un tavolo del ristorante “Lo Scoglio” di Marina del Cantone era uno degli imprenditori più ricchi del pianeta, proprietario di uno dei club più potenti del mondo del calcio. Joel Glazer, patron del Manchester United, si è concesso qualche giorno di relax tra la penisola sorrentina, Capri e la costiera amalfitana.Immancabile la sosta gourmet nel locale gestito dalla famiglia De Simone e ormai ritrovo dei personaggi del jet set internazionale. Glazer non ha rinunciato a un pranzo a base di piatti della tradizione gastronomica sorrentina e di prodotti tipici, a cominciare dalle verdure e dalla frutta che i titolari dello "Scoglio" coltivano nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa. Puntuale la visita in cucina, dove il numero uno dei Red Devils non si è sottratto al rito della foto-ricordo con lo chef Tommaso De Simone.Glazer fa parte della famiglia proprietaria del Manchester United, uno dei club più ricchi e potenti del mondo del calcio. Secondo una classifica stilata da Forbes, infatti, nel 2019 quella Red Devils si è piazzata al primo posto nella classifica delle società con le maggiori entrate operative: 238 milioni contro i 112 fatti segnare dal Real Madrid. Il club spagnolo, tuttavia, continua a far registrare il maggior valore in assoluto, seguito proprio dal Manchester United di Joel Glazer.