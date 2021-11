Valentina Ferragni mostra la cicatrice dopo l'intervento: «Sembrava solo un brufolo, ma non andava via»

Valentina Ferragni si è sottoposta quattro giorni fa a un delicato intervento al viso, per la rimozione di quello che «potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare». La sorella dell'imprenditrice digitale Chiara ha raccontato su Instagram il proprio percorso, mostrandosi anche in pubblico con un vistoso cerotto sulla fronte. Valentina Ferragni ha deciso ora di mostrare sui social la cicatrice rimasta dopo l'intervento, nel tentativo di sensibilizzare i propri follower sull'importanza della prevenzione.

Valentina Ferragni, il "brufolo" e l'operazione

La 29enne, influencer, scrive nel post: «Quattro giorni dopo l’operazione. Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi». Valentina Ferragni si rivolge poi direttamente ai propri follower: «Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via». E conclude con un bel messaggio: «Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone».