Valentina Vignali, notte da brividi: perde il cane e poi lo ritorva, nel mentre i ladri gli svaligiano casa

Una brutta avventura con (parziale) lieto fine per Valentina Vignali. L’influencer ed ex gieffina Valentina Vignali infatti ha smarrito il suo cane Muffin e disperata ha fatto un appello ai social affinché i follower la aiutassero a ritrovarla proprio. Il cucciolo ha fatto ritorno a casa ma proprio mentre il compagno si era allontanato da casa per cercarlo, i ladri sono entrati portando via un bottino di borse e gioielli.

Muffin, il piccolo Goden Retriver di nove mesi di Valentina Vignali, nelle scorse ore si è smarrito nei pressi del Dejavù un pub di via dei laghi a Marino (Roma). L’influencer, a Milano per impagni di lavoro, ha subito utilizzato i social e i suoi numerosi follower per diffondere la notizia e farsi aiutare nella ricerca del cane: «Muffin dove sei? Ne hai combinata un’altra delle tue – ha scritto sul social - Stavolta ci stai facendo preoccupare tantissimo. Ti sto pensando così forte che ti troveremo, te lo prometto, ma tu aiutaci, abbiamo bisogno di te. Non vedo l’ora di riabbracciarti e di vederti sorridere come fai qui». Il suo appello è stato condiviso dai fan e gli amici vip e anche il compagno della Vignali si è allontanato da casa per aiutare nelle ricerche.

Il cucciolo di Valentina Vignali è stato poi finalmente rintracciato: «Hanno trovato Muffin – ha fatto sapere felice l’ex concorrente del Grande Fratello - Alcuni signori lo hanno trovato, nutrito e tenuto nel loro giardino», ma le soprese non sono finite. Mentre il fidanzato era fuori casa infatti i ladri sono entrati, facendo razzia fra le quattro mura domestiche, ma il ritorno a casa dell’amico a quattro zampe cancella tutti i pensieri negativi: «Io sono talmente felice – ha aggiunto - che passa tutta la rabbia, non me ne frega niente nemmeno dei ladri. Io sono convinta che loro centrino al 100% nella sua sparizione».

Valentina Vignali ha poi ringraziato tutte le persone coinvolte con un post finale: «Ho gli occhi - ha scritto nella didascalia - che sembrano due fessure per quanto ho pianto e dormito poco nelle ultime 48 ore… però il sorriso parla da sè, e quello non me lo toglierà mai nessuno! Ora corro a Roma ad abbracciare il mio Muffin».