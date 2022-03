Le dolci opere d’arte di Ardovino illuminano il ballo del doge a Venezia

Le raffinate creazioni dolciarie campane protagoniste del Carnevale di Venezia. A portarle alla ribalta, in una vetrina internazionale d’eccezione, è stato Renato Ardovino. Il noto pastry chef, considerato il più talentuoso ed esperto esponente del cake design italiano, è stato, infatti, uno dei protagonisti dell’attesissimo Ballo del doge-Time for a New Reinassance che si è svolto nell’elegante cornice di Palazzo Pisani Moretta nel capoluogo veneto.

Ardovino, reduce dal successo della sua ultima avventura televisiva La dolce bottega di Renato, in onda su Food Network, e titolare di una raffinata pasticceria a Battipaglia, ha realizzato, per l’occasione, una monumentale torta che nella sua pregiata fattura richiamava l’atmosfera magico-onirica e da fiaba del Settecento veneziano. L’evento, organizzato da Antonia Sautter, ha messo in scena un cast artistico con più di cento performer tra attori, ballerini e musicisti che hanno omaggiato i 1600 anni della Serenissima.

La torta del pastry chef campano, che ha richiesto giorni di preparazione e di lavorazione, ha lasciato gli illustri ospiti a bocca aperta, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni dolce creazione in una vera e propria opera d’arte. Ecco perché Ardovino viene definito il Michelangelo della pasticceria.