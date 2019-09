Colourbook arriva nelle Librerie Feltrinelli e conquista Big Buyer

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:23

Una nuova sfida che parte con oltre 40 punti vendita in tutta Italia: Colourbook, il marchio di proprietà della Lagicart divenuto celebre per il quaderno spiralato dai colori fluo, continua a farsi strada, espandendosi su tutto il territorio nazionale, approdando alla sezione Stationery&Office delle Librerie Feltrinelli.La distribuzione, partita a giugno, coinvolgerà alcuni Village nei Centri commerciali, i megastore delle principali città italiane, tra le quali Genova, Milano, Torino, Verona, Pavia Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Catania e i travel point nelle Grandi Stazioni, come quelle di Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova.Continua così il piano di espansione di Colourbook, che per il 2019 mira a consolidare la propria distribuzione in modo capillare su tutta la penisola, per poi esplorare i mercati internazionali, utilizzando logiche di diffusione moderne, in cui gli attuali utilizzatori siano essi stessi testimonial e micro-influencer.Ed è in questa visione che si inserisce la prima partecipazione di Colourbook alla prossima edizione di Big Buyer, l’unica Fiera in Italia del mercato Stationery&Office, in cui si incontrano le migliori aziende produttrici e i Top Brand del settore. L’appuntamento è dal 13 al 15 novembre 2019 a Bologna e sarà un’importante vetrina per il marchio campano, che esporrà tutti i suoi prodotti e le ultime novità.Un importante traguardo per il brand nato dalla Lagicart, azienda che da oltre 60 anni opera nella distribuzione su scala nazionale di prodotti di cancelleria e cartoleria dei più importanti marchi nazionali e internazionali, che si avvale di una rete commerciale capillare e qualificata, con cui controlla l’intero bacino d’utenza. Colourbook negli anni ha ampliato la sua offerta, coprendo a 360° i settori della cartoleria e della cartotecnica, arrivando così ad assorbire con un fatturato di 4.500.000 euro quasi il 40% di quello totale dell’azienda madre.Adesso anche Feltrinelli avrà, nei suoi spazi dedicati, un ampio assortimento di prodotti Colourbook per la scrivania, la scuola, l’ufficio e il tempo libero, pensati per trasmettere emozioni e stimolare la fantasia.Tra questi tutta la nuova collezione per il Back to School 2019, con i nuovissimi Pastellosi, un’intera linea dai tenui colori pastello, delicata e shabby chic. Quaderni, taccuini, penne, matite, astucci, zaini e tutto ciò che occorre per la scuola (e non solo), in nuances che vanno dal rosa al lilla, dal verde al giallo; la “stupefacente” linea Amazing, con i quaderni colorati nelle tonalità più trendy, con cover in PPL e stampe strong dal forte impatto visivo, per gli amanti di un design minimal e contemporaneo. Immancabile, infine, la linea Fluo, dai colori vitaminici e un design minimale, che anticipa le tendenze del prossimo anno. Fucsia, verde, giallo e arancio fluo non solo per gli evidenziatori, ma anche per tutti gli altri prodotti di cartoleria, che porteranno una ventata di allegria e buon umore sia a scuola che in ufficio.L’accordo con il gruppo milanese si aggiunge alla scia di successi raggiunti dal brand negli anni, risultato di una lunga esperienza nel settore, unita all’utilizzo di materiali di elevata qualità e a uno sguardo sempre attento all’evoluzione del mercato. Perché i prodotti Colourbook, oltre a essere utili e funzionali, fanno anche tendenza.