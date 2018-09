Dall'olio al prosciutto, il duello delle etichette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 09:14

La lotta alle malattie non trasmissibili - tra cui cancro, disturbi cardiovascolari e diabete - può colpire e addirittura mettere in ginocchio il made in Italy? È la preoccupazione condivisa dalle associazioni di categoria, decise a difendere le eccellenze agroalimentari in vista dell'assemblea generale dell'Onu programmata giovedì 27 settembre. Il timore di un crollo del mercato si basa infatti su un documento preliminare, a firma dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che prevede l'indicazione di apporre bollini di pericolo (così li definisce il Sole 24 ore, il quotidiano che ha sollevato il caso) sui cibi a più elevato contenuto di zuccheri, grassi e sali. «Dieta mediterranea nel mirino»: le etichette, è la tesi sostenuta nell'articolo, rischiano di «causare danni enormi a tanti prodotti italiani dop, come ad esempio l'olio di oliva extravergine, il prosciutto di Parma, il parmigiano Reggiano. La lista è lunghissima». Il nostro paese con la Francia ha il maggior numero di marchi di qualità dell'Unione europea: per questo, potrebbe essere più danneggiato.