Napoli show al Fancy Food di New York: Lidia Bastianich col dream team Caputo

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Il più grande show del cibo di tutta l’estate americana. Con Napoli, come sempre protagonista fiera.La scena è quella del Summer Fancy Food 2019. La festa nella festa è opera del dream team Caputo che, tra farina e pizze leggere come una “Nuvola”, conquista la grande Star del Javits Center di New York.Lidia Bastianich pizzaiola per un giorno.Tra sorrisi, selfie e complimenti, per un prodotto che, grazie anche all’arte dei giovani ma esperti Michele D’Amelio e Giancarlo Schiano, soltanto attraverso le foto già parla e in qualche modo persino profuma da sé.Un vortice che non si limita al gusto e agli affari, ma che si muove anche e soprattutto in direzione di cultura, tradizione, innovazione, discussione e, ciliegina (di mozzarella) sulla torta (della pizza!), di amicizia.Tra Italia e Stati Uniti, tra Napoli e il mondo intero.