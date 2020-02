San Valentino al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon con la magia del tramonto

Apertura straordinaria in occasione del weekend di San Valentino: il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus propone per sabato 15 febbraio una romantica visita al tramonto presso il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Sarà così possibile riscoprire l’incanto di questo luogo alla luce del tramonto, che con il suo manto dorato renderà ancora più magico e suggestivo lo scenario del Parco Archeologico.



Un’opportunità unica per uscire dal caos cittadino e ritrovarsi insieme, abbracciati alla natura, all’arte e alla storia della nostra cittá.

