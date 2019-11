Tartufo bianco di oltre un chilo venduto per 120mila euro

Ammonta a 420 mila euro il ricavato della 20esima edizione dell'Asta mondiale del tartufo bianco di Alba, nelle Langhe. Si tratta una delle somme più alte raccolte nella storia dell'evento. Il lotto finale, un tartufo di oltre un chilo di peso, è stato conquistato da un imprenditore di Hong Kong per 120 mila euro dopo una gara tra le quattro piazze, oltre a Hong Kong, Grinzane Cavour, Mosca e Singapore. La competizione in sala a Grinzane, nel cuneese, ha visto protagonista lo chef Yong Zhang, che si è aggiudicato il terzo lotto da 470 grammi, con l'offerta di 12 mila euro.

LEGGI ANCHE

La somma raccolta durante l'asta sarà devoluta in Piemonte, tra gli altri, alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, a Hong Kong all'Istituto 'Mother's Choicè che aiuta bambini senza famiglia e giovani madri in difficoltà, a Mosca al Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, centro di ricerca specializzato per le malattie ematologiche, oncologiche ed immunologiche dell'infanzia, a Singapore alla World Food Future - Educate, discern, nourish, realtà di promozione dell'educazione al cibo e della consapevolezza dei consumi.

Ambasciatore del Tartufo Bianco d'Alba nel mondo

a chef che impiegano con maestria il pregiato fungo ipogeo è stato assegnato quest'anno a Massimiliano Alajmo della celebre famiglia padovana a capo di un gruppo dedito alla cucina di alto livello. A organizzare l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, l'Enoteca Regionale Piemontese Cavour, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con il supporto della Regione Piemonte e di Enit, Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riservato