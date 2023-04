Laser Room: alla “San Michele” ambulatorio medico all’avanguardia

DAI TRATTAMENTI CUTANEI INDOLORE AL RINGIOVANIMENTO VAGINALE CON V-LASE

La dr.ssa Graziella Izzo utilizza la tecnologia più avanzata con risultati eccellenti



La tecnologia laser in medicina e chirurgia è una delle maggiori innovazioni degli ultimi anni. Denominato simpaticamente “Laser Room”, l’ambulatorio dedicato presente presso la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE) offre il massimo della professionalità medica e riscuote un notevole successo non solo per le avanzate tecnologie cliniche ma anche per i nuovi servizi proposti.

«L’Ambulatorio della struttura sanitaria maddalonese effettua trattamenti non invasivi, mirando alla cura degli inestetismi e ad un ringiovanimento viso-corpo in linea con le tendenze di una bellezza sempre più naturale», spiega Graziella Izzo, medico specialista in Chirurgia generale con master in Medicina estetica, che effettua gli interventi presso la Clinica di Maddaloni con il supporto dell’infermiera Monika Lettieri.

«La nostra ricerca – specifica la dottoressa Izzo – si è proiettata sulle ultime innovazioni in campo laser, dalla vaporizzazione delle neoformazioni benigne ai trattamenti per cheratosi, verruche, cicatrici, acne; dal V-Lase per l'atrofia vaginale ai trattamenti che stimolano i fibroblasti di volto, collo e décolleté. Le nuove tecniche permettono di dare il massimo del risultato, con il minor dolore possibile per il paziente, anzi in genere si tratta di terapie indolori e senza il ricorso all'anestesia».

Nella “Laser Room” si effettua, dunque, il Refreshing o foto-ringiovanimento, ossia il trattamento di viso, collo, décolleté e mani con laser CO2 frazionale non ablativo, che rende la pelle più liscia e tonica in modo non aggressivo, donandole nuova giovinezza e luminosità; questo trattamento stimola la produzione di collagene, ma essendo meno aggressivo del laser ablativo, ha tempi di recupero più brevi.

La Vaporizzazione con laser CO2 serve per distruggere singole lesioni della pelle e neoformazioni benigne in modo rapido e, nella maggior parte dei casi, non necessita di alcuna anestesia; viene usata per asportare cheratosi solari o seborroiche, cicatrici ipertrofiche, condilomi, verruche, rinofima, fibromi penduli, ecc.

Con lo stesso laser, inoltre, si può procedere al Resurfacing, una procedura ablativa di ringiovanimento del viso per migliorare l’aspetto della pelle o trattare difetti facciali minori.

Graziella Izzo applica presso la Casa di Cura “San Michele” (info al n. 389.6532836) innovative metodiche per il benessere e la bellezza intima: «Il laser V-LASE aiuta le donne che soffrono di un insieme di sintomi dovuti all'atrofia vulvo vaginale, quali secchezza con scarsa lubrificazione, irritazione e prurito, infiammazioni e piccole perdite involontarie, bruciore e dolore durante i rapporti sessuali, scarsa elasticità della mucosa vaginale, disepitelizzazione, dovuti alla progressiva modificazione della struttura del tessuto vaginale in conseguenza dell’età, ma soprattutto a seguito della carenza degli ormoni femminili. – spiega la dott.ssa Izzo – La foto-ristrutturazione vaginale è un supporto ideale per tutte le donne che hanno questi disturbi, che influiscono negativamente sulla qualità della vita. Con la tecnologia laser brevettata CW Chopped, V-Lase rappresenta oggi il trattamento non invasivo più sicuro e delicato possibile che, senza gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche, corregge in modo indolore la riduzione di trofismo della mucosa, la rimodella e ne ripristina l’idratazione e l’elasticità, stimolando la produzione di nuovo collagene. Scegliere V-Lase significa per la donna, recuperare un corretto stile di vita e riscoprire la propria femminilità».