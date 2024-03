«Napoli rivelata», le curiosità di piazza del Plebiscito dal Medioevo a oggi

«Napoli rivelata»​ è una videorubrica a cura di Marco Perillo in onda sul sito e sui canali social de Il Mattino. Si tratta di un viaggio approfondito tra le meraviglie della città partenopea: in un video della durata massima di 5 minuti si esploreranno monumenti, chiese, castelli, piazze, strade, ma anche interi quartieri, alla ricerca della bellezza e delle curiosità, della storia e delle tradizioni, al fine di valorizzare e divulgare i tesori di una città stratificata e millenaria come Napoli. Ogni video vanterà la presenza di un ospite speciale e prevederà la realizzazione di reel che racconteranno vere e proprie «chicche» sul luogo che si andrà a raccontare.

Buon viaggio, dunque, tra le rivelazioni di una città-mondo come Napoli. La prima puntata ha come argomento la storia di piazza del Plebiscito.