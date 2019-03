Domenica 24 Marzo 2019, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 08:43

Forcella, un quartiere troppo spesso sbattuto sulle prime pagine per episodi di cronaca nera, nasconde in sé molto più di quanto non colpisca l’occhio. Si tratta infatti di un luogo in cui è transitata la storia, un quartiere sacro che, prima di conoscere il degrado, fu abitato da nobili e regine.Forcella conserva innumerevoli testimonianze dell’antico splendore, a partire dall’ex convento di Sant’Arcangelo a Baiano, teatro nel 500 di una delle più orrende vicende della Napoli Vicereale, passando per le corti di nobili illustri, fino ai luoghi attraversati dalla regina Giovanna e da suo fratello, re Ladislao. Memorie di ciò che fu Forcella e che oggi ci aiutano a intravedere, nascosta tra il degrado che ricopre la superficie, una sconfinata bellezza.