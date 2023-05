Il sole: alleato o nemico della pelle? scopriamolo insieme!

Scopri come godere dei benefici del sole senza compromettere la salute della tua pelle con i nostri consigli e prodotti di protezione solare

Il sole, il caldo e le belle giornate sono le caratteristiche che spesso associamo all'estate, la stagione preferita da molti.

La spiegazione può essere molto semplice ed è associabile al fatto che il sole apporta tanti benefici per il nostro corpo.

In primis, l'esposizione al sole ci rende energici e vitali perchè stimola la produzione di serotonina, ormone del benessere che riduce i livelli di stress ed ansia, aiutandoci a ritrovare il buon umore.

In secondo luogo, l'esposizione alla luce incide molto sul ritmo sonno-veglia poichè favorisce, durante la sera, la produzione di melatonina, ormone che riduce lo stress e facilita il sonno ed il tempo necessario per addormentarsi.

Inoltre, passeggiare all'aria aperta lasciando che il viso ma anche le braccia, le gambe e le spalle vengano baciati dal sole, favorisce la produzione di Vitamina D, importante per la salute delle ossa, del sistema immunitario e del cuore.

Rischi dell'esposizione al sole, abbronzatura si o no?

Se è vero che esporsi al sole può portare benefici a livello fisico e mentale, è anche vero che un'esposizione eccessiva e senza la giusta protezione solare, può comportare una serie di rischi per la salute.

I raggi UV, infatti, possono causare scottature, accelerare il processo di invecchiamento cutaneo favorendo la formazione di rughe e possono determinare la comparsa di tumori della pelle in soggetti già predisposti.

L'abbronzatura, infatti, soprattutto per noi occidentali, spesso è ritenuta sinonimo di bellezza e di benessere fisico ed è un fattore che dipende dal contenuto di melanina della pelle.

Le persone con pelle chiara e quindi basso contenuto di melanina, difficilmente si abbronzano a differenza di chi ha una carnagione più scura e quindi si abbronza più facilmente.

Ma la tintarella, in realtà, rappresenta il modo con cui la pelle cerca di difendersi dai danni causati dall'esposizione ai raggi ultravioletti che, attraversando la cute, provocano un aumento della produzione di melanina così che la pelle tenderà a scurirsi risultando "naturalmente abbronzata".

Pertanto, godere dei benefici del sole è fondamentale ma bisogna farlo in maniera responsabile e con la giusta protezione solare.

Ad ogni fototipo il suo solare

E tu di che fototipo sei?

La risposta a questa domanda è abbastanza semplice e rappresenta una classificazione che i dermatologi usano per individuare il tipo di protezione solare che più si adatta alle esigenze del paziente, sulla base della carnagione e del colore dei capelli.

In linea generale, per il fototipo 1 caratterizzato da capelli rossi o biondi e carnagione molto chiara, è consigliabile una protezione solare molto alta con SPF50+ così come per il fototipo 2 che, invece, si caratterizza per la presenza di capelli biondi o castani.

Per i fototipi 3 e 4 con capelli biondi o castani e pelle sensibile o moderatamente sensibile, è sufficiente una protezione media, mentre per i fototipi 5 e 6 che hanno una carnagione olivastra e capelli scuri, è possibile utilizzare una protezione solare anche bassa con SPF che arriva fino a 10.

Crema, spray, resistente all’acqua... Scegli le caratteristiche del tuo solare!

La scelta del solare giusto dipende non soltanto dal tipo di pelle ma anche dalle principali caratteristiche che si cercano nel prodotto.

La crema solare è uno dei tipi di protezione più comuni e offre una texture leggera che si assorbe facilmente. Gli spray solari, d'altra parte, sono un'opzione più pratica e veloce da applicare, soprattutto se si tratta di coprire una grande area corporea.

I solari water resistant sono formulati per resistere all'acqua e al sudore, garantendo una protezione duratura mentre quelli invisibili, caratterizzati da texture trasparenti si assorbono rapidamente sulla pelle e non lasciano residui visibili.

I migliori solari in farmacia

