Magnesio, proprietà e benefici di un alleato in estate

Magnesio, Magnesio Marino, Magnesio Supremo, Magnesio in polvere...

Se stai cercando un ottimo rimedio per il tuo benessere fisico e mentale, la soluzione potrebbe essere proprio nel Magnesio ed in tutte le sue forme!

Esatto, si tratta di un minerale essenziale, capace di apportare numerosi effetti benefici per il corpo e per la mente.

È presente in quasi tutti gli alimenti, maggiormente nelle verdure a foglia larga come gli spinaci ma anche nei legumi, nella frutta secca, nei cereali e soprattutto nella frutta.

È per questo che una cattiva alimentazione ed uno stile di vita squilibrato possono contribuire ad una carenza di magnesio che si manifesta principalmente con crampi muscolari, disturbi dell'umore ed anche della pressione.

Perchè scegliere proprio il Magnesio?

Di seguito troverai una serie di buoni motivi per integrare il Magnesio nella tua routine!

Riduce lo stress e favorisce il sonno

Lo stress, purtroppo, è un problema molto comune e diffuso che può influire sulla qualità della vita oltre che sul corretto riposo notturno.

Il Magnesio agisce proprio da minerale antistress perchè va a regolare il rilascio degli ormoni dello stress come il Cortisolo, intervenendo anche nei processi di rilascio della Serotonina, ormone responsabile del tono dell'umore.

In questo modo favorisce anche il rilassamento così da contrastare la difficoltà ad addormentarsi o i continui risvegli notturni per chi soffre di disturbi del sonno o non riesce a dormire bene.

Supporta le tue energie e riduce la stanchezza

Il magnesio svolge un ruolo chiave nel metabolismo energetico perchè trasforma il cibo in energia utilizzabile direttamente dal nostro corpo.

È per questo che in caso di stanchezza fisica, spossatezza e molto spesso durante i cambi di stagione in cui ci sentiamo affaticati, può essere un valido alleato oltre che una fonte di energia.

Favorisce il benessere del cuore

Questo minerale e tutti gli integratori che lo contengono, contribuiscono a migliorare la salute del cuore ed il benessere cardiovascolare.

Il Magnesio, infatti, è coinvolto nella regolazione del ritmo cardiaco, migliora la circolazione e riduce il rischio di malattie cardiovascolari come infarto ed ictus.

Migliora la digestione

Il magnesio stimola l'attività degli enzimi responsabili della digestione e coinvolti nella scomposizione e nel trasporto dei nutrienti nel tratto digerente così da ridurre i problemi di gonfiore e sensazione di pienezza dopo aver mangiato.

Inoltre, riduce la stitichezza, migliorando la motilità intestinale e favorendo l'equilibrio dei liquidi corporei.

Come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze?

Se hai capito quanto può essere importante assumere integratori a base di Magnesio, non ti resta che scegliere quello più adatto alle tue necessità.

Quello che devi sapere è che, a prescindere dalla forma, si tratta sempre di Magnesio!

In particolare, il Magnesio marino è una forma naturale ottenuta dall'evaporazione dell'acqua di mare e quindi con buoni livelli di minerale elementare.

Il Magnesio citrato, invece, è una combinazione di magnesio ed acido citrico che viene aggiunto per migliorare la solubilità e l'assorbimento del minerale.

Si tratta di una forma ben tollerata dall'organismo ma che richiede il rispetto delle dosi prescritte.

Magnesio Supremo, invece, è il nome commerciale di un marchio registrato, che si caratterizza per la presenza del minerale sotto forma di sale organico ad elevata biodisponibilità

E ricorda che potrà essere il tuo valido alleato e la giusta cura per il tuo benessere, non solo in estate!

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.