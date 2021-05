Schneider, idee hi tech per i mestieri del futuro

«I dati sono diventati il nuovo petrolio». Non hanno dubbi i dirigenti della Schneider Electric: l'information tecnology non è il futuro ma il presente. Oggi più che mai, le aziende ad ogni livello hanno necessità assoluta di aggiornare i loro processi produttivi, la comunicazione, l'interscambio di dati. Ed è proprio questo il ruolo della multinazionale che produce e propone prodotti per la gestione elettrica, sistemi automatici e soluzioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati