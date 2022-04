Lauro.it, il futuro è elettrico: «Il mare? Richiede fermezza»

Dai banchi di scuola al mondo del lavoro e in particolare a quello dei servizi di trasporto e di assistenza ai viaggiatori e al comparto turistico-ricettivo di cui si occupa la holding Lauro.it. D'altronde il claim dell'azienda è Il mondo. Oltre il viaggio. Ed è un mondo fatto di tante persone che lavorano in diversi settori, dalla logistica a terra al viaggio in mare, tutti strettamente collegati tra loro che gli studenti dell'istituto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati