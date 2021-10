Angelina Jolie mano nella mano con le figlie sul red carpet di Eternals a Roma. E Shiloh (vestita da donna) ruba la scena

Le ha portate con sè durante tutto il tour promozionale di Eternals: Angelina Jolie ha solcato anche il red carpet della festa del Cinema di Roma mano per mano con le due figlie Zahara e Shiloh Jolie-Pitt. Le due hanno quasi la stessa età: 16 e 15 anni, e insieme alla mamma formano un trio affiatato. A Los Angeles vanno a fare shopping insieme, sul red carpet riciclano gli abiti "vintage" (si fa per dire) della mamma: Zahara ha "preso in prestito" il vestito firmato Elie Saab della notte degli Oscar 2014 e Shiloh Nouvel un modello beige firmato Gabriela Hearst e modificato per l'occasione.

Il cambio look di Shiloh Nouvel

Una novità che ha fatto parlare: la primogenita di Angelina e Brad Pitt infatti ha passato l'infanzia vestita da maschio. Addirittura si faceva chiamare John, come aveva raccontato la stessa Jolie. «Vuole essere un ragazzo», aveva spiegato nel 2011. Volontà che i genitori avevano amorevolmente rispettato, e infatti Shiloh compariva quasi sempre vestita da bambino: «Abbiamo dovuto tagliarle i capelli: le piace tutto ciò che indossano i ragazzi. Alcuni bimbi vogliono portare mantelli ed essere Superman, lei invece vuole essere come i suoi fratelli. È fatta così».

Angelina Jolie sul red carpet con i figli: e Zahara le "ruba" il vestito degli Oscar

Le reazioni social

A Roma la quindicenne ha scelto un abito total black reso sbarazzino da un paio di sneakers animalier. Mentre la sorella Zahara sembra apprezzare i classici abiti da sera e ne ha sfoggiato un modello bianco e oro in stile vestale (la mamma come lei, era fasciata in uno scintillante Versace). A far impazzire i social è stata proprio Shiloh Nouvel, il «mix genetico più perfetto mai esistito», ricorda qualcuno, viso squadrato come papà Brad e labbra carnose come Angelina. Fotocopia del papà o uguale alla madre, l'importante sembra essere soprattutto la scelta di Angelina di affrontare i red carpet circondata dall'affetto della famiglia, mano per mano con le sue ragazze piuttosto che insieme all'accompagnatore di turno.