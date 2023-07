Cinema, record di incassi d'estate: Oppenheimer insegue Barbie

Quella che sembrava solo una sfida al botteghino è diventata una festa di amore per il cinema in sala, fenomeno culturale e vera e propria esperienza, con persone che comprano il biglietto doppio, che postano sui social le foto vicino al cinema con i gadget. C'è stato un momento mesi fa in cui Universal pensava di evitare lo scontro con Warner e posticipare Oppenheimer di Cristopher Nolan poi in America il film è uscito in contemporanea con Barbie di Greta Gerwig.

Gli incassi sono spaventosi, soprattutto per il divertente film con Margot Robbie e Ryan Gosling (162 milioni di dollari a ieri, 356 milioni nel mondo, miglior botteghino di sempre per Warner Bros, 9.2 milioni di euro solo in Italia dove ad esempio negli Uci cinemas 400 spettacoli sono andati sold out nel primo giorno di programmazione).