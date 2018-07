George Clooney vittima di un incidente stradale in Sardegna:

Lo rivela il settimanale "Chi". L'attore, che si trova sull'isola per girare la serie tv "Catch 22" di cui è regista, stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, poco dopo essere uscito dal suo albergo quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino.

Martedì 10 Luglio 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato trasportato inmentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente.