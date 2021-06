D'Alatri, un corto negli scavi di Oplonti per la piattaforma ITsART

E' «L'incoronazione di Poppea», dramma per musica di Claudio Monteverdi, al centro del cortometraggio dal titolo "Oplontis" girato dal regista Alessandro D'Alatri proprio negli scavi di Oplonti. Nel cast tutto campano: l'attrice Fabiana Fazio nei panni di Poppea, Raffaele Ausiello in quelli di Nerone mentre Adriano Falivene (Bambenella nel Commissario Ricciardi in onda su Rai Uno) è il dispettoso Amore. Musiche di Luca Aquino. Il corto d'autore è possibile visionarlo sulla piattaforma ITsART, inaugurata oggi 31 maggio, e promossa dal Ministero della Cultura insieme a Cassa Depositi e Prestiti per mostrare al pubblico una summa dell'arte italiana tra musica, teatro, cinema, danza, storia. La piattaforma era stata annunciata nell’aprile 2020 dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che l’aveva definita "Una sorta di Netflix della cultura" e che oggi aggiunge: "Un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo". Tre le sezioni: Palco, Luoghi e Storie che offrono attualmente oltre 700 contenuti alcuni a pagamento (tvod), molti altri gratuiti (fvod) e gratuiti con pubblicità (avod). ITsART è disponibile sul sito itsart.tv da pc, Mac, smartphone e tablet, e su alcune smart tv tramite l’app ItsArt. Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi, gratuitamente.