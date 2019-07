È morta l'attrice Ilaria Occhini: aveva 85 anni, da 50 compagna dello scrittore Raffaele La Capria

Domenica 21 Luglio 2019, 05:44 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 07:31

E' morta l'attrice Ilaria Occhini, aveva 85 anni, da più di 50 compagna dello scrittore Raffaele La Capria: tra i numerosi riconoscimenti anche il David di Donatello per "Mine vaganti" di Ozpetek, nel 2008.Aveva debuttato giovanissima nel film Terza Liceo, diplomandosi poi all'Accademia Nazionale d'arte drammatica di Roma. In tv, con la regia di Anton Giulio Majano, parteciò a scenaggiati quali L'Alfiere e Jane Eyre, attirando anche l'attenzione di Luchino Visconti che la volle a teatro per l'Impresario delle Smirne di Carlo Goldoni.Fra i grandi successi dell'attricedi Firenze figura Benvenuti in casa Gori, 1992 che le permise di ottenere il Nastro d'argento per la la migliore attrice non protagonista.Di rilievo anche il suo ruolo nella fiction di Rai1 Provaci ancora prof.Con i Radicali di Marco Pannella e di Emma Bonino partecipò alle politiche del 1987 e alle europee del 2004, infine nel 2008 l'adesione alla Pro Life di Giuliano Ferrara.