Kit Harington, dal Trono di Spade a "The Eternals" della Marvel

Sabato 24 Agosto 2019, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kit Harington, l'indimenticabile Jon Snow de "Il trono di spade", sarà nel cast di The Eternals, il nuovo film della Marvel tratto dall'omonimo fumetto di Jack Kirby. L'indiscrezione, riportata da "Deadline", è emersa durante il D23 Expo in corso a Anaheim, in California.Il film, attualmente in corso di lavorazione a Londra, prevede un cast stellare: Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee e Gemma Chan. La data di uscita nelle sale americane è il 6 novembre dell'anno prossimo.Il regista, Chloe Zhao, sta girando questo film tratto dai fumetti incentrati su una sorta di androidi: la saga debuttò a metà degli anni Settanta, tutto si gioca sulla lotta tra due fazioni di semi-dei, The Celestials e The Deviants. Come ogni film tratto da un film o da un fumetto, il successo è assicurato.