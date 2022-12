Lando Buzzanca morto a 87 anni. Era ricoverato da un mese a Villa Speranza a Roma

Addio a Lando Buzzanca: l'attore è oggi a Roma. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni. Aveva 87 anni. Il figlio Massimiliano dice: «Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo - racconta - e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L'ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi».

Lando Buzzanca morto, addio all'icona della virilità italica. Disse: «Morire è bellissimo, è un riposo»

Lando Buzzanca, il ricovero un mese fa

L'attore si è spento a Villa Speranza dove era ricoverato da circa un mese. L'ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell'aprile 2021. La compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano quindi denunciato lo scorso novembre il declino dell'attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano aveva quindi detto di voler denunciare entrambi «per tutelare il padre e la sua privacy». L'8 novembre l'attore era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione dove è morto. Nato a Palermo in una famiglia di attori, compì i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita. Protagonista della commedia all'italiana degli anni '60 e '70, fu in un primo periodo fortemente osteggiato dalla critica ottenendo però un grande successo di pubblico, a partire in particolare da Il merlo maschio del 1971 diretto da Pasquale Festa Campanile. Recitò con alcuni tra i più grandi attori italiani dell'epoca. Protagonista anche nel teatro e nella tv, rimase attivo fino agli anni 2000, con la serie Il restauratore e poi nel 2016 con la partecipazione a Ballando con le stelle.

Lando Buzzanca, la carriera

All'anagrafe Gerlando Buzzanca, l'attore era nato a Palermo il 25 agosto 1935: compie i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferisce a Roma. La notorietà internazionale gli arriva con “Il merlo maschio”, commedia sexy all'italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile. Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attrici come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.