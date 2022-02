Morto Moses J. Moseley, attore di The Walking Dead : trovato senza vita in casa. Aveva 31 anni

L'attore statunitense Moses J. Moseley, che ha interpretato uno degli zombi domestici di Michonne (Danai Gurira) in 'The Walking Dead' dal 2012 al 2015, è stato trovato morto la scorsa settimana a Stockbridge, in Georgia. Ma la notizia è stata confermata solo in queste ore dalla sua agenzia. L'attore veva 31 anni e sono in corso le indagini per determinare la causa della morte.

«Con il cuore spezzato, noi di Avery Sisters Entertainment porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro attore, Moses J. Moseley. Siamo davvero addolorati», si legge nella dichiarazione delle agenti Gerra e Demia Avery. «Per coloro che lo conoscevano, era la persona più gentile, dolce e generosa che avresti mai potuto incontrare. Ci mancherai tanto! Riposa in paradiso!» Anche i produttori di 'The Walking Dead' della Amc hanno omaggiato Moseley, condividendo una foto dell'attore su Twitter. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il nostro membro della famiglia di 'The Walking Dead' Moses J. Moseley», si legge nel post.

Moseley ha iniziato a fare il modello e a recitare all'inizio degli anni 2010. Dopo aver interpretato ruoli minori in film come «The Hunger Games: Catching Fire», «The Internship» e «Joyful Noise», Moseley ha raggiunto la notorietà nel 2012 unendosi al cast di «The Walking Dead». Moseley ha interpretato uno zombi domestico posseduto dal personaggio di Danai Gurira, Michonne, facendo apparizioni nella serie per tre anni. Oltre a «The Walking Dead», Moseley ha recitato in ruoli secondari in serie come «Watchmen», «Tales», «American Soul» e «Queen of the South». L'attore è apparso anche in film come «Loose Screws», «Attack of the Southern Fried Zombies» e «Doll Murder Spree». I suoi prossimi progetti attualmente in post-produzione sono i film horror «Hank» e «Descending».