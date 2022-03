Oscar 2022, tutti i vincitori: niente Oscar per Sorrentino, sei statuette per Dune. Jane Campion miglior regista, Will Smith miglior attore protagonista

Tutti i vincitori, categoria per categoria, degli Oscar 2022 . I premi sono stati annunciati stanotte al Dolby Theatre di Los Angeles. Dopo la sfilata sul red carpet cominciata intorno alla mezzanotte in Italia, alle 2 è cominciata la cerimonia vera e propria con tutti i premi.

Tutti i vincitori: la lista

Miglior Film: I Segni del cuore - Coda

Altre nomination: Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, Una famiglia vincente - King Richard, Licorice Pizza,La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story

Migliore Attrice protagonista: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Altre nomination: Olivia Colman per La figlia oscura, Penelope Cruz per Madres Paralelas, Nicole Kidman per Being the Ricardos, Kirsten Stewart per Spencer.

Migliore Attore protagonista: Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard

Altre nomination: Javier Bardem per Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane, Andrew Garfield per Tick, Tick... Boom, Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard, Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth.

Miglior Regista: Jane Campion per Il potere del cane

Altre nomination: Kenneth Branagh per Belfast, Ryusuke Hamaguchi per Drive My Car, Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza, Steven Spielberg per West Side Story.

Migliore Attore non protagonista: Troy Kotsur per I Segni del cuore - Coda

Altre nomination: Ciaran Hinds per Belfast, Jesse Plemons per Il potere del cane, J.K. Simmons per Being the Ricardos, Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane.

Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose in West Side Story

Altre nomination: Jesse Buckley in La figlia oscura, Ariana DeBose in West Side Story, Judi Dench in Belfast, Kirsten Dunst in Il potere del cane, Aunjanue Ellis in Una Famiglia vincente - King Richard.

Migliore Film Internazionale: Drive My Car

Altre nomination: Flee, È stata la mano di Dio, Lunana: a Yak in the Classroom, La persona peggiore del mondo.

Migliore Sceneggiatura originale: Belfast

Altre nomination: Don't Look Up, Una famiglia vincente - King Richard, Licorice Pizza, La persona peggiore del mondo.

Migliore Sceneggiatura non originale: I Segni del cuore - Coda

Altre nomination: Drive My Car, Dune, La figlia oscura, Il potere del cane.

Miglior fotografia: Dune

Altre nomination: Nightmare Alley, Il potere del cane, The Tragedy of Macbeth, West Side Story.

Miglior montaggio: Dune

Altre nomination: Don't Look Up, Una famiglia vincente - King Richard, Il potere del cane, Tick, Tick... Boom.

Miglior Colonna sonora originale: Dune

Altre nomination: Don't Look Up, Encanto, Madres parallelas, Il potere del cane.

Miglior sonoro: Dune

Altre nomination: Belfast, No Time To Die, Il potere del cane, West Side Story.

Migliori effetti speciali: Dune

Altre nomination: Free Guy, No Time to Die, Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli, Spider-Man: No Way Home.

Miglior Canzone Originale: "No Time To Die" - No Time To Die.

Altre nomination: "Be Alive" - King Richard, "Dos Oruguitas" - Encanto, "Down to Joy" - Belfast.

Migliore Scenografia: Dune

Altre nomination: Nightmare Alley, Il potere del cane, The Tragedy of Macbeth, West Side Story.

Migliore Film d'animazione: Encanto

Altre nomination: Flee, Luca, I Mitchell contro le macchine, Raya e l'ultimo drago.

Miglior trucco e acconciature: Gli occhi di Tammy Faye

Altre nomination: Coming 2 America, Cruella, Dune, House of Gucci.

Migliori Costumi: Crudelia

Altre nomination: Cyrano, Dune, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, West Side Story.

Miglior cortometraggio: The Long Goodbye

Altre nomination: Ala Kachuu – Take and Run, The Dress, On My Mind, Please hold

Miglior Documentario: Summer of Soul

Altre nomination: Ascension, Attica, Flee, Writing with Fire.

Miglior Cortometraggio documentario: The Queen of Basketball

Altre nomination: Audible, Lead Me Home, Three Songs for Benazir, When We Were Bullies.

Miglior cortometraggio d'animazione: The Windshield Wiper

Altre nomination: Affairs of the art, Bestia, Boxballet, Robin Robin.