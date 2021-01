Selen e il passato: «Non rifarei tutto, mi sono ritirata per disintossicarmi dal mondo dello spettacolo»

Selen, al secolo Luce Caponegro, ha lasciato il mondo del cinema hard e ha aperto un centro estetico. Selen, mamma di due figli, confessa i motivi che l’hanno portata alla sua scelta, fatta mentre era una delle icone del cinema porno anni ‘90: “E’ avvenuto volutamente perché sentivo la necessità di disintossicarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo”.

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA Selen, c'era una volta la pornostar: «O mio Dio, sono... SESSO ESTREMO Selen, l'ex regina dell'hard: "Ragazze costrettea fare... QUANTA FRETTA Divorzio breve, la ex pornostar Selen la prima a fare richiesta in...

Se tornasse indietro non farebbe le stesse scelta del passato: “Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso – ha fatto sapere in un’intervista a “Dagospia” - non rifarei tutto. Invece farei delle cose che non ho fatto. Oggi faccio scelte molto diverse rispetto a quando ero giovane, direi quasi in modo opposto”.

Il mondo dello spettacolo non le manca (“Premetto che l’allontanamento dal mondo dello spettacolo è avvenuto volutamente perché sentivo la necessità di disintossicarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo. Avevo voglia di vivere una vita normale; ogni tanto il mondo dello spettacolo mi manca, ma sono sicura che in futuro qualcosa tornerò a fare”) e la sua nuova attività la rende felice: “Da 14 anni ho intrapreso questa nuova strada, aprendo un centro estetico a Ravenna chiamato “Estetica e Benessere Luce” che tra l’altro è il mio nome di battesimo, in cui sono sia titolare sia estetista. Questo nuovo lavoro l’ho preso come una missione: volevo occuparmi delle donne, della loro bellezza, femminilità, del loro sapersi amare di più e prendersi del tempo per curare il loro aspetto nel migliore dei modi; così ho fatto la scuola, mi sono diplomata ed ho aperto questo mio centro. “Luce” è un centro molto bello, accogliente, luminoso, che ho voluto curare in ogni dettaglio e renderlo confortevole al massimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA