Via La Spezia 127, le prime puntate online della sit-com "in quarantena"

E' uscita la prima puntata della sitcom “Via La Spezia 127”, realizzata durante il lockdown da un gruppo di ragazzi che non ne hanno voluto sapere di fermarsi durante la quarantena. Il progetto è composto da 12 puntate, della durata di 6 minuti circa e racconta la storia di cinque condomini alle prese con i protocolli di sicurezza e il distanziamento sociale imposti dal Governo, per le tre Fasi. Gigi postino fedelissimo al protocollo Covid ed il suo gatto Lemon, Gabry e Marta, la coppia stabile. Mario, single strategicamente disoccupato e Vanessa autrice TV e “nuova” nel condominio. Trascorsi i 60 giorni di quarantena e giunti allo scoccare della Fase 2, assisteremo alle conseguenze che l’isolamento ha generato nelle vite dei nostri protagonisti. Le puntate si sviluppano durante il periodo di lockdown ed affrontano alcuni dei temi più comuni, strettamente legati alle varie fasi della quarantena. In ogni capitolo viene trattato un argomento specifico ed al suo interno, i vari personaggi hanno una finestra temporale di sessanta secondi circa, durante la quale vengono sviscerati gli argomenti legati al tema.





Gli episodi rispettano temporalmente le Fasi del lockdown per cui, nelle prime puntate i protagonisti, segregati in casa, affronteranno al meglio il tempo a loro disposizione, con i più stravaganti stratagemmi. Alcune delle loro azioni andranno ad incidere con rumori, disturbi e suggestioni, sulla vita degli altri condomini strategicamente collocati all’interno della palazzina. Successivamente nella Fase 3, i nostri protagonisti cominceranno ad incontrarsi ed a conoscersi negli spazi comuni del condominio, innescando una serie di mirabolanti e straordinari eventi che daranno vita ad un intreccio di storie che farà scatenare il caos all’interno dello stabile di Via La Spezia 127. Il progetto è stato realizzato rispettando tutti i protocolli di sicurezza e di distanziamento sociali, lavorando a distanza nella prima fase di pre produzione, durante la stesura e la scrittura delle puntate, le revisione della sceneggiatura e l’organizzazione delle giornate di ripresa. Via La Spezia 127 è un progetto ambizioso, fortemente voluto dalle due autrici Giulia Fiume e Francesca Anna Bellucci, dal regista Andrea Tubili e da tutto il team di attori e collaboratori che hanno partecipato, mettendo le proprie competenze ed esperienze professionali al servizio di tutti. Professionisti alla prima esperienza di lavoro insieme, hanno dato il massimo e nonostante non siano mancati momenti critici di incomprensioni, il continuo confronto ha portato ad un consolidamento dei rapporti ed a un arricchimento personale e professionale di cui il progetto ha beneficiato. And last but not least tutto il progetto è stato realizzato a costo zero grazie all'impegno di tutti ed al supporto produttivo, tecnico, logistico e di post produzione della Lightcut Fim srl.





