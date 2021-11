Will Smith e il papà violento «Ho pensato di ucciderlo per vendicare mia mamma»

«Ho pensato di uccidere mio padre per vendicare mia madre che era stata picchiata da lui con estrema violenza. Avrei potuto farla franca, ma mi sono fermato in tempo». È la rivelazione choc che Will Smith, 53 anni, tre figli e due nomination all'Oscar, una delle star più amate e potenti del mondo, consegna alla sua autobiogafia Will, in uscita il 9 novembre in 113 Paesi (in Italia edita da Longanesi con il titolo Me). L'attore e rapper...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati