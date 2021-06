Tutto su Will Smith, la star hollywoodiana si racconta: il 9 novembre esce in 113 Paesi la sua autobiografia

Will Smith: tutto quello che avreste voluto sapere su di lui (e non avete potuto chiedere) verrà rivelato direttamente dalla star hollywoodiana nella biografia "Will", in uscita il 9 novembre 2021, in contemporanea in 113 Paesi nel mondo.

Ad annunciarlo è stato l'attore - due volte nominato all'Oscar - e famoso nel mondo per la serie tv "Willy, il principe di Bel Air", i film culto "Indipendance day", "La ricerca della felicità" (diretto da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati