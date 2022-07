Gary Oldman al Giffoni Film Festival: «Ragazzi, fatevi la corazza»

Il premio Oscar Gary Oldman ha inaugurato la sua giornata al Giffoni Film Festival con un ballo, sulle note del Valzer numero 2 di Shostakovich. Un ballo iniziato sul palco dell’incontro con i giurati della sezione Impact e ha poi continuato assieme al direttore Claudio Gubitosi in platea nella sala. «Ragazzi, fatevi la corazza»: questo è il consiglio ai futuri filmmaker tra i giffoner. «Ci saranno momenti in cui tutti vi butteranno giù e vi diranno di desistere, di cambiare strada, di fare altro. Verrete letteralmente sommersi da un mare di negatività ma voi guardate dritti davanti a voi, non perdete di vista l’obiettivo che vi guida e inseguitelo a tutti i costi».

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sergio Rubini al Giffoni Film Festival: «Che emozione quella... IL FESTIVAL Mara Sattei al Giffoni Film Festival: «Avevo bisogno di... APPUNTAMENTI Giffoni next generation incontra l'assessore all'innovazione...

L’artista britannico ha incoraggiato i ragazzi con grande slancio e positività: «Abbiamo bisogno di voi perché ad una certa età come me è tempo di lasciare il testimone alla nuova generazione. Ho iniziato a pensare alla pensione ma sono sereno perché voi siete il futuro del cinema, sangue fresco, energia nuova, passione e ambizione sana. Ecco perché sono emozionato all’idea di trasmettervi un po’ della mia esperienza». Molte le domande a tema Harry Potter, saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling in cui Oldman ha interpretato Sirius Black, padrino del maghetto protagonista e miglior amico dei suoi genitori. «Sia che presti il volto ad un personaggio di fantasia che realmente esistito – ha aggiunto – voglio restare fedele alla sua essenza. Se è ancora viva la famiglia di chi interpreto pongo un’attenzione più particolare perché quello che faccio sia non dico passabile ma digeribile da loro. A me non piace fare imitazioni ma vivere l’anima del ruolo. Avete visto il biopic Elvis? Ecco, in quel caso Austin Butler ha davvero incarnato il Re e ne sono ammirato. Per quanto mi riguarda l’importante resta sempre la fedeltà di intenti».

Durante l’incontro con i giornalisti, Oldman ha ribadito l’emozione di essere al Festival: «Non mi aspettavo minimamente un’accoglienza del genere. Certo, ho partecipato ad altri incontri ed eventi e sono stati interessanti, ma stavolta si vedeva che la sala era piena di ragazzi davvero interessati all’industria del cinema, che ci vogliono lavorare e sono curiosi di sapere cosa succede». Sui progetti futuri e sulla possibilità di tornare alla regia ha condiviso la propria esperienza: «Io ho un lavoro ed è quello dell’attore. Certo, conservo nel cassetto progetti che mi piacerebbe dirigere ma per ora restano lì perché servono tanti compromessi. E ho assistito a scene in cui venivano strappate pagine e pagine di copione per rientrare nei costi e non sono disposto a farlo».

La pensione, che prima sembrava dietro l’angolo, non sembra più tanto vicina: domani l’attore ripartirà per Londra («ecco spiegato il mio codino lungo») per tornare nella seconda stagione della serie AppleTV+ Slow horses.