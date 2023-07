Giffoni Film Festival, la storia di Mirko Cazzato contro il bullismo

Al Giffoni Film Festival tra talenti del cinema, del mondo del giornalismo e della televisione non è passato inosservato il giovane Mirko Cazzato, studente pugliese ideatore del progetto «Mabasta». Si tratta di un movimento antibullismo animato da studenti adolescenti che è partito dall'Istituto tecnico Galilei- Costa - Scarambone di Lecce, quando Mirko ed alcuni suoi compagni hanno appreso che un giovane di Pordenone aveva tentato il suicidio perchè vittima di atti di bullismo. E' da questo momento che Mirko ed i suoi compagni hanno deciso di creare un movimento studentesco volto a contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Coinvolgimento attivo, sensibilizzazione ed azioni mirate.

Inizialmente, con l'aiuto di un professore dell'istituto, è nata la pagina Facebook, poi il sito web,che è diventato un punto di riferimento.

Il progetto si è diffuso a macchia d'olio.

Più di cinquecento classi, in tutta Italia, hanno deciso di incontrare Mirko e di adottare il modello “Mabasta”.

Nel 2021 Mirko Cazzato è rientrato tra i dieci finalisti del Global Student Prize, per la creazione del progetto sociale e per l'ideazione del metodo anti bullismo.

«Siamo nati dalla voglia di fare qualcosa, ovvero alzare un po' il polverone sulla tematica facendo capire che questo problema esiste ed è serio. Il bullismo è morte, perché molti ragazzi giungono a compiere gesti estremi», ha spiegato Mirko Cazzato. «Quando abbiamo notato che eravamo gli unici a far questo, abbiamo pensato di fare di più. Da lì è nata la volontà di creare un vero e proprio modello, sei azioni semplici da mettere in atto per prevenire e contrastare il bullismo. Il bullismo va combattutto dal basso», ha sottolineato.

Cazzato ha incontrato i Giffoners nel pomeriggio del 22 luglio in sala Blu. Al centro dell'incontro, appunto, la sensibilizzazione sul tema.