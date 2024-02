Angelina Mango, il concerto a Napoli è sold out: annunciata una nuova data

Che Angelina Mango sia particolarmente legata a Napoli è diventato scontato ma sembra che ormai la città l'abbia indirettamente adottata. Dopo l'enorme successo della vittoria al Festival di Sanremo e i grandi risultati macinati dal su brano «La Noia», la figlia d'arte e nuova stella della musica italiana ha annunciato il suo tour in giro per l'Italia. I biglietti sono andati immediatamente sold out per la data prevista a Napoli a La Casa della Musica. Con la partenza per il tour ad ottobre, non prima di aver rappresentato l'Italia a Malmo all'Eurovision Song Contest, la cantante subito dopo l'esaurimento biglietti ha annunciato un raddoppio sia per le date di Napoli che di Roma.

Il sold out per il 14 ottobre a La Casa della Musica, però, non deve far preoccupare in alcun modo i fan. La cantante, infatti, ha già programmato una nuova data per il giorno successivo (15 ottobre).

Stessa programmazione ha coinvolto la data di Roma del 12 ottobre, esaurita in pochissime ore raddoppiata il giorno dopo. Prima di partire per il tour, però, sarà possibile vedere Angelina Mango in un concerto evento al Fabrique di Milano il 17 aprile organizzato per celebrare il magnifico anno che ha visto la giovanissima cantante esordire, diventare una delle stesse della musica italiana e vincere il suo primo Festival di Sanremo.

Il tour partirà ad ottobre e toccherà tutti i più importanti club della penisola. Oltre le doppie date di Roma e Napoli, sarà possibile assistere al live di Angelina Mango anche il 16 ottobre all'Eremo Club di Molfetta, il 19 ottobre al Vox Club di Nonantola, il 21 ottobre alla Tuscan Hall di Firenze, il 22 al Gran Teatro Geox di Padova, il 24 al Teatro Concordia di Venari Reale e il 26 ottobre al Fabrique di Milano.