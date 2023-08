Baby K, ferita ad un concerto, annullate tutte le date del tour (anche all'estero): «Avevo aspettato 8 anni»

Baby K è stata vittima di un incidente durante il suo ultimo concerto a Teramo ed è dovuta correre in ospedale a causa del forte trauma al seno, che non le permetteva di respirare. Il dolore, purtroppo, è stato talmente forte che è stata costretta ad annullare tutte le date dei suoi prossimi concerti e il rammarico è stato molto forte. Baby K ha confessato che avrebbe dovuto esibirsi all'estero, in luoghi in cui ha aspettato ben 8 anni per potersi esibire, ma adesso deve annullare tutto a causa dell'incidente.

​Baby K ha annunciato ufficialmente ai suoi fan la cancellazione delle date del suo tour. Ecco cosa ha scritto: «È con grande rammarico che siamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai fatti di Teramo. L'artista è molto dispiaciuta e non vede l'ora di poter tornare presto sul palco pe condividere la sua musica con tutti i suoi fan».