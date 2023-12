Blackpink, la cantante Lisa conquista 100 milioni di follower su Instagram: è il record per un'artista asiatica

Ancora un record per Lisa, vero nome Pranpriya Manobal, la 26enne cantante thailandese del gruppo k-pop tutto al femminile delle Blackpink. Dopo essere stata premiata dal Guinness dei primati come più grande artista k-pop, il pop sudocreano, che ormai ha conquistato le classifiche mondiali, del 2023, ora la cantante diventa la prima artista asiatica della storia a conquistare quota 100 milioni di follower su Instagram.

Il record

Mai nessun altro artista del mondo asiatico si era spinto fino a tanto. Il trofeo (virtuale) va ad aggiungersi a quelli vinti negli ultimi mesi dalla popstar, che tra le altre cose è stata la prima artista solista del k-pop a vincere agli MTV Video Music Awards, la prima artista solista k-pop a vincere agli MTV Europe Music Awards e la prima solista k-pop di sesso femminile a superare il miliardo di streams su Spotify (grazie al singolo Money, uscito nel 2021).

Lisa, che ha praticamente doppiato su Instagram il numero di follower delle stesse Blackpink (57,8 milioni di seguaci), ha festeggiato la conquista del nuovo record in modo particolare, pubblicando su YouTube una cover di My Only Wish (This Year) di Britney Spears: in poco più di 24 ore la clip ha superato quota 4 milioni di visualizzazioni.