Bono a Napoli con la sciarpa del Napoli campione d'Italia

Bono è arrivato a Napoli, proprio nel giorno del suo 63esimo compleanno. E ha messo su la sciarpa del Napoli campione d'Italia, regalatagli all'aeroporto di Capodichino dai fan che lo hanno incrociato sul loro percorso.

Il frontman degli U2 si esibirà al Teatro San Carlo di Napoli sabato 13 maggio, data unica in Italia del suo spettacolo Stories of Surrender, e con una mail inviata a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti ha dettato il dress code: «Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti in Europa, di venire eleganti per la nostra notte al teatro dell'opera».