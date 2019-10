Bruce Springsteen, la schitarrata hard rock contro Trump

Born in the Usa, ha cantato Bruce Springsteen. E ora lo canta ancora più forte in faccia addirittura a Donald Trump: «Io sono nato in America, tu non sai neppure che cosa significhi essere americano». E, detto al presidente americano, questo può apparire un paradosso ma per il Boss non lo è affatto.

L’accusa del sommo rocker viene lanciata durante un’intervista alla Cbs. Si sa che Bruce è sempre stato contro The Donald e insieme ad altre celebrità pop nel 2016 ha sostenuto la sua rivale Hillary Clinton. Ora parla così: «Viviamo in un’epoca spaventosa. La guida della nazione è stata gettata nelle mani di qualcuno che non ha idea di che cosa significhi governare una grande nazione. E sfortunatamente, è qualcuno che non ha la minima idea di cosa significhi realmente essere un americano».

Politicamente, questa del Boss è una schitarrata hard rock. E sta facendo il giro del mondo.

Ultimo aggiornamento: 12:39

