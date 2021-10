Brunori Sas papà, l'annuncio su Instagram: «Sono Fiammetta, la più figliuola di tutte»

«Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte»: con queste parole piene d'affetto e una foto postata su Instagram, Brunori Sas ha annunciato la nascita di sua figlia Fiammetta.

«Mio padre - si legge nel post - è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest'uomo, meno male che c'è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali. F. ».