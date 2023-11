Faia, il cantautore irpino torna con il nuovo singolo “Fuori di te”

Si apre con nuova musica il dicembre del cantautore e polistrumentista irpino Faia: Fuori di te è il suo nuovo singolo, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1/12 e disponibile da ora in pre-save.

2min e 25 sec, tanto basta a Faiaper trascinare l’ascoltatore nell’immaginario evocativo di Fuori di te, un ritorno allo spirito rock rilanciato in una veste 2.0.

Prodotto e mixato da Leonardo Lombardi, il brano è dominato da synth e chitarre aggressive e scorre su un mood ritmico e armonico ripetitivo, circolare, per restituire più che mai una sensazione di “eterno ritorno” dai toni oscuri.

Nella stessa direzione, fino quasi a rasentare l’ossessività, viaggiano le liriche, con l’inciso costruito sulla ripetizione di parole-chiave.

Le voci sono ingigantite da sovraincisioni e giochi di ottave, amalgamate da un leggero effetto megafono, quasi distorto, disturbante, riflesso di uno stato d’animo inquieto.

«Fuori di te è per tutte le passioni che non ci fanno esplodere. Per tutti quelli che bruciano dentro, si consumano, ma non vogliono spegnersi. E per la tentazione innocente a cui abbandonarsi, che mette a nudo le nostre debolezze. Avere debolezze non è qualcosa di anomalo, è uno stato proprio dell’essere e per questo non si è meno di chi si mostra invincibile. Avere debolezze non significa essere colpevoli di “lesa maestà” del proprio Io. Tutti ne abbiamo e per questo ci aggrappiamo a qualcosa che ci fa sentire vivi, come in un rito di decompressione, un esorcismo, quando siamo risucchiati in un vortice di emozioni».