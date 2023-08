De Simone compie 90 anni, gli auguri del ministro Sangiuliano

«Il maestro Roberto De Simone, grande musicista compositore e regista teatrale, è una figura importante della cultura italiana. La sua ricerca ci ha lasciato un patrimonio che contribuisce a preservare e valorizzare le tradizioni popolari napoletane. Auguri per i suoi 90 anni». Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si rallegra per i 90 anni del musicista. Per l'occasione il Ministero ha anche diffuso una selezione di sue immagini, scatti realizzati da Francesco Squeglia.