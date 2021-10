Federico Salvatore, come sta oggi: «Piccoli progressi, tornerà più forte e più irriverente di prima»

«Siamo stati travolti da una miriade di messaggi da parte di artisti, colleghi e fans che ringrazio, uno ad uno, per l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di Federico e della nostra famiglia. Tutto questo ci dà una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice, ma che, giorno dopo giorno, sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico». Flavia D'Alessio, moglie di Federico Salvatore, affida a una nota il suo messaggio di speranza. E un bollettino medico che lascia ben sperare.

«Un ringraziamento va a tutta l’equipe medica dell'Ospedale del Mare, che sta seguendo mio marito in maniera davvero eccellente, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano - chiosa Flavia D'Alessio - Il cammino è ancora lungo, ma sono certa che Federico, con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto, tornerà ancora più irriverente e più forte di prima. Grazie ancora a tutti dal profondo del cuore. A presto».