“In ogni volto che conosco”, primo singolo della giovane artista Giordana Di Foggia

“In ogni volto che conosco” è il primo singolo della giovane artista Giordana Di Foggia. Diciannove anni, frequenta l’ultimo anno di liceo classico ad Aversa e studia canto fin da piccola. Fa parte di una compagnia teatrale dilettantistica che realizza varietà e musical.

La vena artistica è di famiglia e Giordana ha seguito le orme dello zio prematuramente scomparso e suo primo mentore. Ha iniziato a cantare e ballare per diletto, facendo l’animatrice nei villaggi turistici, ma poi è passata allo studio. Il sogno nel cassetto è fare il musical. Questo è il suo inizio pubblico.

«Non so perché proibirsi di volare, quando vivi fra le nuvole” recita il testo del brano. La donna innamorata è possessiva e per questo rischia di esasperare il rapporto ma riconosce che quell’amore, quel rapporto vale più di ogni altra cosa. “Ogni passo/Ogni posto/In ogni volto che conosco/Ogni pasto/Ogni sorso/Convivendo col rimorso/Di averti perso in corsa/ Per godermi il primo posto/Ma un premio in solitudine/No, non vale ciò che è nostro».