Jerry Lee Lewis è morto nella sua abitazione di Memphis, Tennessee: la star americana del rock 'n' roll aveva 87 anni. Lo riporta Tmz citando alcune fonti. Nato a Ferriday, Louisiana, Jerry Lee Lewis aveva imparato da solo a nove anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto. Fra i suoi maggiori successi c'è 'Great Balls of fire', canzone divenuta uno dei simboli della cultura pop e parte della colonna sonora anche del film 'Top Gun'. Jerry Lee Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame, ma non è stato in grado di partecipare alla cerimonia perché influenzato.

Con lui è stato ammesso anche lo scomparso Keith Whitley. Anche se Lewis è considerato uno dei padri fondatori del rock n'roll, l'artista è tuttavia cresciuto e si è formato in un contesto di musica country. The Killer, così come viene soprannominato, è originario della Louisiana e nel suo stile musicale personale sono incorporati anche elementi country. Inoltre tra gli anni '60 e '70 si convertì quasi completamente al genere musicale con hit come 'Another Place, Another Time'. Lewis ha un posto anche nella Rock and Roll Hall of Fame dal 1986 e uno nella Rockabilly Hall of Fame. Whitley, invece, la cui vita è stata stroncata dall'alcol a soli 35 anni, in cinque anni di attività ha influenzato un'intera generazione di cantanti e cantautori.