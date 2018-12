Giovedì 6 Dicembre 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 13:18

«Il primo ricordo cosciente della mia vita è la sera che guardai la tv quasi 50 anni fa lo sbarco sulla luna, avevo 3 anni e il mio primo ricordo è la luna, la luna è la spiaggia dell'universo». Così Jovanotti ha aperto la conferenza stampa durante la quale ha annunciato la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, «più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta». «E un mese dopo lo sbarco sulla luna un altro importante evento da ricordare, Woodstock, un nuovo modo di stare al mondo - ha aggiunto - ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari».Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 560 mila spettatori, dunque, Lorenzo inventa una nuova formula, e trasforma un concerto, in una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento, siano il centro di tutto. Le porte apriranno alle 14 e subito partiranno le attività nelle varie aree. «La spiaggia è una spiaggia, si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare, e si potrà impazzire».Dodici le tappe prima del gran finale ad alta quota a Plan de Corones: in Campania c'è Castel Volturno, più in generale al Sud Barletta, Olbia, Praia a Mare, Roccella Jonica e Vasto.