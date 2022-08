Jova Beach Party, Lorenzo sfoglia il libro del Mattino: «Io questo haiuku me lo incornicio»

«Io questo haiuku me lo incornicio, è un regalo inatteso e straordinario». Dopo il debutto di ieri a Castel Volturno, e in un momento delle prove del bis, Lorenzo Cherubini ha finalmente il tempo per sfogliare “Jovanotti si diventa”, il libro regalato ieri daI Mattino ai suoi lettori e andato esaurito in poche ore, con le edicole prese di assalto.

A colpire il cantarapper nella pubblicazione curata da Federico Vacalebre (con lui ed Enzo Avitabile nella foto) e aperta da una prefazione del direttore Francesco de Core, sono stato soprattutto i versi di “A Lorenzo”, a lui dedicati da Mariangela Gualtieri, poetessa a lui così cara da averla portata sul palco di Sanremo. Poi, prima di salire sul palco nella seconda manche campana del Jova beach party 2022 appena il tempo per leggere le altre firme d'eccezione del libro (Morandi, Avitabile, Clementino, Siani, Rocco Hunt, BoomDaBash) e dare uno sguardo agli articoli e le foto d'archivio.

«Grazie davvero, e che bel titolo, augurale», il saluto dell'ex ragazzo fortunato sotto il sole di Castel Volturno.