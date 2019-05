Jovanotti lancia la Jova Beach App: una radio, contenuti inediti e tutti gli aggiornamenti

Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 17:10

Quest’estatesarà impegnato con l’atteso “Jova Beach Party”, che vedrà il cantante far ballare il suo pubblico sulle più belle spiagge italiane. A due mesi di distanza del debutto dell’evento, che vedrà protagonista Lignano Sabbiadoro, è disponibile l’applicazione “”.è stata creata appositamente per rispondere a tutte le domande relative alle tappe del tour che dal prossimo 6 luglio si sposterà in 15 spiagge italiane e per fornire i numerosi aggiornamenti sull’evento. Dal momento del debutto sulla “Jova Beach App” è presente la Jova Beach Radio Powered by Radio Italia, un nuovo canale di musica scelta da Lorenzo, con veri programmi registrati e in diretta. La playlist dei migliaia di brani on air è la selezione dei brani che Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia.Il vero protagonista però è Lorenzo DJ con i suoi programmi/ session da 45 minuti, la musica dal vivo e la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi.Sull’app inoltre sarà possibile trovare una serie di informazioni utili sui mezzi più comodi per arrivare in spiaggia e i parcheggi. Saranno presenti tutte le attività previste durante la giornata e quelle a cura dei partner previste fin dalle prime ore del pomeriggio e naturalmente le decine di ospiti che saranno sul palco con Lorenzo in ciascuna tappa. Un occhio anche all’ambiente per conoscere l’ambiente circostante grazie ai puntuali aggiornamenti curati direttamente dal WWF e dalla Guardia Costiera.Realizzata da Trident in collaborazione con Valfrutta la App sarà scaricabile negli store iTunes e Google Play dall’8 maggio 2019.