Jovanotti al centro per la fisioterapia, la sorpresa di Saturnino con regali speciali: «È venuto da Milano»

Il peggio è passato. Dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e trascorsa qualche settimana dall'intervento, è tornato in Italia per proseguire le cure al centro di fisioterapia di Forlì, in Emilia Romagna. E proprio nelle ultime ore, dopo la visita a Jovanotti dell'amico e cantante Gianni Morandi, è giunto a trovarlo anche il suo bassista, Saturnino. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un video simpatico in compagnia del bassista che non è passato inosservato ai suoi fan. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Lui è venuto da Milano per portarmi dei regali.

Gli amici non si dimenticano». Sono queste le parole che Jovanotti pronuncia all'inizio del video. Nel post condiviso dal cantante sul suo profilo Instagram, lo vediamo con una t-shirt bianca (abbronzatissimo e tatuatissimo) seduto mentre mostra ai suoi fan i regali di Saturnino, che è al suo fianco.

Due regali speciali per Jovanotti: la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta "Lourdes" in rosso.

I due sorridono e si abbracciano e poi, Jovanotti lo ringrazia con un grosso bacio sulla fronte.